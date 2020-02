VIDEO JA GALERII Toilas avati Konstantin Pätsi kuju

"Tänan kõiki, kes aitasid kaasa selle olulise mälestusmärgi teoks saamisele, eelkõige Toila vallavanemat Eve Easti tema meele- ja sihikindluse eest. Sellega on Eesti lunastanud auvõla. See on oluline maamärk meie mälumaastikul," ütles Velliste.

Toila vallavolikogu esimees Roland Peets meenutas, et vald paigaldas kahe aasta eest lossiplatsile lipumasti. "Lipu heiskamisel ütlesin oma tervituses, et niisugune tunne on, nagu peremees oleks tulnud koju, kuna lipp lehvib. Tundub, et täna tulebki."

Kild Toila ajaloost

"Ma tahaksin kodus olla, kui Päts on president ja Laidoner juhatab väge ning maksev on eesti sent," tsiteeris riigikogu liige Riho Breivel laulusõnu, mille saatel tema põlvkond üles kasvas. "Need olid mehed, kes lõid rusika lauale ja ütlesid, Eesti riik saagu! Tänu sellele me siin praegu seisame, Toila kohta küllaltki massiliselt, ja tunneme rõõmu selle ausamba üle," ütles ta.

"On oluline esile tõsta seda, et siin asus 1930. aastate lõpus Eesti esimese presidendi suveresidents, hoolimata eriarvamustest tema isiku suhtes. Me ei saa kunagi teada, kuidas läinuks ajalugu, kui see oleks läinud teisiti. Usume lihtsameelselt, et see saanuks minna vaid paremini. Mõelgem, ehk oleme Konstantin Pätsile tänuvõlglased? Mitte ainult kui Eesti Vabariigi ühele peamisele rajajale, vaid ka eestluse elushoidjale. Konstantin Päts oli Eesti esimene president, Toila valla jaoks lisaks esimene aukodanik ja need on ajaloolised faktid," ütles East oma kõnes.

Konstantin Pätsi pojapoeg tänas Ida-Viru rahvast

Matti Päts, kes ei saanud haigestumise tõttu oma vanaisa mälestusmärgi avamisel 23. veebruaril osaleda, saatis omapoolse tervituse:

"Eesti on olnud taasiseseisev pea 30 aastat ja selle aja jooksul ei ole meie poliitilistele suurkujudele püstitatud just ülearu palju ausambaid. Oletan, et selle põhjus on eestlaslik tagasihoidlikkus. Lääne-Euroopa vanadesse linnadesse ja kirikutesse on sajandite jooksul püstitatud tohutul arvul avaliku elu tegelaste skulptuure, meile on see traditsioon võõras.

Oleme talupoeglikku päritolu ja meie kultuurrahvana tõus algas napilt 150 aastat tagasi. Nagu kõik teisedki Eesti riigi rajajad, oli taluoeglikku päritolu ka minu vanaisa Konstantin Päts. Tema sünniaeg jääb meie rahvusliku ärkamise aega, ta pidi õppima maailma tundma omal käel ja pidi selletõttu palju elukohti vahetama.

Eestis on temaga seotud mitmeid paiku: Pärnumaa, kus ta sündis ja nooruse veetis, Tartu, kus ta ülikoolis õppis, Tallinn, kus ta elas ja töötas ning Toila Oru, kus ta töötas 1930. aastate lõpus vaba Eesti viimastel suvedel.

Mul on ütlemata hea meel, et Ida-Virumaa rahvas on võtnud minu vanaisa mälestuse jäädvustada. Loodan tulla kuju oma silmaga kaema eeloleval suvel, aastaajal, mil veetsin Orul koos venna ja teiste pereliikmetega oma lapsepõlve kõige õnnelikumad suved.

Tänan kogu südamest Konstantin Pätsi kuju rajamise eestvedajaid, rahastajaid ja kuju teostajaid. Teie tegu kinnitab, et oleme kultuurrahvas ja et Toila vald ning Ida-Virumaa sammuvad meie rahva mälu hoidmisel esimeste seas."