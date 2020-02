Hommikul õhus olnud Viktor Rauami umbusaldamine kukkus õhtul läbi

Tellijale

"Me oleme kaotanud lahingu, aga mitte sõda," ütles opositsiooni kuuluv Reformierakonna fraktsiooni liige Andrea Eiche, kelle sõnul oli neil veel hommikul lootus, et umbusaldusavaldus läheb läbi, sest Isamaa Lüganuse osakond on avalikult tunnistanud, et nad ei toeta Viktor Rauami jätkamist selles ametis ning nad survestasid teda ametist lahkuma.