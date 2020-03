Narva ei leidnud 1000 eurot Pätsi kuju püstitamise toetuseks

Tellijale

Toila vallavanem Eve East pöördus novembris ringkirjaga kõigi kaheksa Ida-Virumaa omavalitsuse poole, paludes neil toetada Toila valla toonast plaani püstitada Toila Oru pargi lossiplatsile Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi skulptuur. Skulptuuri autor on Aivar Simson, kunstnikunimega Simson von Seakyl, kelle loodud on muu hulgas ka näiteks Narvas linnavolikogu akende all paiknev Paul Kerese skulptuur.