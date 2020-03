Äärmuslik võitlus rahapesuga on jätnud Ida-Virumaa ilma 500 töökohast

Tellijale

Suurusjärku 500 töökohta peab tõelähedaseks Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel tööstusparke haldava sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige Teet Kuusmik. Ta viitab ligemale 15 ettevõttele, kes on ostnud neis tööstusparkides krundid, kuhu peaksid juba praegu kerkima tehased, ent tegelikult midagi ei toimu, sest Eestis tegutsevad pangad on keeldunud avamast arvelduskontosid ja kui kontod varem olemas olid, siis pannakse need lihtsalt kinni. "Selle tagajärjel lükkub ettevõtete käiku andmine ja inimeste tööle võtmine üha kaugemale, osa projekte vajub aga lihtsalt ära," tõdeb ta.