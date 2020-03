Viiruste tõrje: koolimajad lõhnavad piirituse järele

Soovitustega arvestatakse

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tänas kõiki kooliperesid, kes on läbi mõelnud selle, kuidas vajaduse korral õppetöö ümber korraldada nii, et lapsed saaksid seda teha individuaalselt kodustes tingimustes. Haridusasutused on saanud ka üksikasjaliku juhendi, kuidas piirata hoonetes viirushaiguste levikut.

Jõhvi põhikoolis jäi pärast vaheaega koju kaks last: ühel käis ema kriisipiirkonnas reisil, teine käis ise. Üks õpilane reisis Araabia Ühendemiraatidesse, aga kuna see pole ohupiirkond, ei olnud vajadust kodus püsida. Praegu ei täheldata koolis ka teistesse viirushaigustesse nakatumise puhangut.

"Varusime desinfitseerimisvahendeid, aga jõudsime järeldusele, et igasse klassiruumi pole neid siiski mõtet panna. Otsustasime jääda paanikavabaks. Koristajatel on küll sagedasema desinfitseerimise kohustus: nad käivad kogu aeg ukselinke ja trepikäsipuid üle," rääkis Mihkelson.

"Oleme e-õpet ennegi rakendanud, kui õpetajatel on olnud mõni suurem koolitus. Stuudium täiesti toimib ja kui vaja, panevad õpetajad sinna kas või järgmisel päeval e-ülesanded. Tavaliselt on e-õpet olnud üks päev, aga kui vaja, siis teeme kaks nädalat," ütles Mihkelson.

Narva eesti gümnaasiumi direktor Uta Kroon-Assafrei tõdes, et vajaduse korral on õppetöö ümberkorraldamiseks kaks võimalust. "Üks võimalus on teha seda koduõppe vormis internetis. Ja kui see häda tuleb kaela kaugemas tulevikus − hoidku jumal selle eest, et üldse tuleb −, siis saab tõsta kevadise koolivaheaja ettepoole."