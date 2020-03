Tellijale

Hoone omaniku OÜ Aragats esindaja Araik Karapetjan ütles, et kauaoodatud objekt on juba peaaegu valmis: käimas on viimased sisetööd ja ettevalmistused ning aprilli algul lööb turuhoone oma uksed külastajatele valla. See tähendab, et turukaubandus kolib tänavalt katuse alla, mis Eesti heitlikku ilma arvestades on oluline nii müüjate kui ka ostjate seisukohast.