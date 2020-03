Jõhvi spordikoolis kõrgema palgaga ameti saanud Vassiljeva on koduses karantiinis

Tellijale

Veebruari lõpus Jõhvi spordikooli direktori kohusetäitjaks saanud vallavolikogu liige Tamara Luigas, kes kuulub fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu, ütles, et struktuurimuudatuste tõttu koondati 1. märtsist Vassiljeva senine 1000eurose palgaga võimla administraatori ametikoht ja ta on nüüd ametis projektijuhina, kelle kuutasu on 1200 eurot [Kolmapäeval ütles Luigas ekslikult palganumbriks 1500 eurot]. Alles mullu suvel Vassiljeva jaoks loodud võimla administraatori koha kaotamise kohta ütles Luigas, et administraatoreid on spordikoolis niigi piisavalt.