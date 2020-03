Alutaguse vald sulgeb kümneks päevaks kooli, lasteaia ja mitmed vallaasutused

Alutaguse valla kriisikomisjon teatas pärast kella 16 lõppenud koosolekut, et koroonaviiruse ohu tõttu suletakse ennetava meetmena 13.-23. märtsini Iisaku lasteaed Kurekell (sealhulgas Tudulinna filiaal), Iisaku Gümnaasium (sealhulgas õpilaskodu), Iisaku Noortekeskus, Iisaku Kunstide Kool, Iisaku Kihelkonna Muuseum ja Alutaguse vallavalitsuse Iisaku kontor ja valla avalikud saunad. Lapsevanemad saavad otse infot haridusasutuste juhtidelt.

Alutaguse Hoolekeskus ja Iisaku Hooldekeskus on karantiinis 13.-23. märtsini.

Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ütles Põhjarannikule, et selliseid rangeid piiranguid ajendas ennetavalt seadma ühe Iisaku pere reaalne kontakt inimesega, kes tuvastati koroonaviirus. See toimus hiljuti Võrus asetleidnud juubelipeol. "Sellelt perelt on analüüsid võetud, tulemusi veel ei tea. Aga täna see fakt on," sõnas ta selgitades, et seetõttu puudutavad piirangud eelkõige Iisaku asutusi. Mäetaguse kool ja lasteaaed töötavad edasi.

Enne kriisikomisjoni istungit otsustas Alutaguse vallavalitsus tänasel istungil kehtestada koroonaviiruse leviku ärahoidmiseks peatada vallas kavandatud ürituste korraldamine.

Korralduse kohaselt ei läheta Alutaguse Vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatavad asutused oma töötajaid välislähetusse. Välisekskurssioone ei korralda ning vastu ei võeta ka väliskülalisi.