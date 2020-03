Jõhvi lasteaiad soovitavad lapsed koju jätta

"Praegu on seis selline, et lasteaiad jäävad lahti, aga kui peaks siin tulema mõni koroonaviiruse juhtum, siis sulgeme lasteaia kohe," ütles munitsipaalasutuse Jõhvi Lasteaiad direktor Raili Oks.

Ta saatis lastevanematele teate, et kellel on võimalus lapsi koju jätta, siis ta soovitab viiruse leviku kõrgperioodil seda võimalust kasutada. "Õpetajad reedel tegelesidki selle väljaselgitamisega, kui paljudel vanematel on võimalik lapsed järgmisel nädalal koju jätta," sõnas ta, lisades, et sõltumata sellest, kui palju või vähe lapsi kohale tuleb, pole plaanis rühmi kokku panna. "Tänagi [reedel] oli Pillerkaaris ühes rühmas vaid paar last, aga me jätsime siiski kõik rühmad eraldi. Õpetajad jäävad ka kõik tööle."