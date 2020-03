Kultuuriministeerium soovitab kriisiajal rohkem looduses liikuda ja lugeda

Ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Meelis Kompus (pildil) tõdes, et erakorralises olukorras on vaba aja sisuka veetmise võimalused küll piiratud, kuid samas tasuks tegelda asjadega, milleks muidu pole aega jagunud. "Vabas õhus viibimine on praegu kindlasti hea. Käige rohkem looduses. Meil on palju looduskauneid kohti ja loodusradu. Ärge tellige sinna minekuks suuri busse ega minge suurte kollektiividega, vaid üksinda või perega või väikeses sõprade ringis," ütles ta, soovitades käia näiteks mõisaparkides ja teistes kodulähedastes kultuuriloolistes paikades.