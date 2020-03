Valdav osa Jõhvi lasteaialastest jäi esmaspäeval koju

Jõhvi vallavanema Max Kauri sõnul on hea, et suurem osa lastevanematest võttis kuulda üleskutset jätta võimaluse korral lapsed koju. "Lasteaeda tulid tõepoolest vaid need lapsed, kes olid terved ja kelle vanematel polnud võimalik neid koju jätta. See on hea tulemus," ütles Kaur.