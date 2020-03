Eesti kodanikud Venemaale enam ei pääse

Kas mul lubatakse Eestist väljuda kui ma ei ole Vene Föderatsiooni kodanik?

Piiripunktis annavad piirivalvurid inimestele teada Venemaal seatud piirangutest ja soovitame inimesel piiriületusest loobuda, kuid me ei takista kedagi. Juhul kui inimene soovib siiski proovida Venemaale minna, siis lubame seda teha, kuid arvestama peab, et Venemaa piirilt võidakse teid tagasi saata.

Kohustus püsida 14 päeva kodus Eestisse tagasi tulles.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustas Vabariigi Valitsus alates 17. märtsist ajutiselt piirata Schengeni sise- ja välispiiri ületamist ning taastada piirikontroll. Pärast piirikontrolli läbimist peab enamik Eestisse sisenejaid jääma kaheks nädalaks isolatsiooni ning neil on keelatud lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast.

Kas kodus püsimise kohustus tähendab, et peab olema pidevalt oma majas või korteris ja välja ei tohi üldse minna?

Kodus püsimine tähendab kõigi vältimatute käikude ära jätmist ning tõesti oma elukohas püsimist. Lubatud on vaid need käigud, mis tõesti vältimatud – näiteks kui inimese elu on ohus, vaja on saada arstiabi, uuendada toiduvarusid või käia koeraga väljas.

Inimene võib minna ka näiteks jooksma või rattasõidule, kuid peab siis vältima kontakti teiste inimestega. Pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks koju jääv inimene ei saa käia tööl, kaubanduskeskuses, rohkemate inimestega metsarajal vms kohas.

Kui inimesel tekkivad haigustunnused, siis tuleb kodus püsida kuni täieliku tervenemiseni, mil inimene pole enam nakkusohtlik.

Ma elan Eestis, kuid pean Venemaal käima tööl või lähedaste juures. Kas ma tohin igapäevaselt piiri ületada?

Piiri igapäevaselt ületada ei ole võimalik, kuna Venemaalt tagasi Eestisse tulles peab inimene vastavalt Terviseameti nõudmisele jääma 14 päevaks koju.

Kas kodus püsimise kohustuse rikkumise eest saab politsei määrata karistuse?

Eriolukorra juhi antud korralduse rikkumine on seaduse mõistes haldusrikkumine. Sama korraldus, millega kodus püsimise kohustus Eesti riigis kehtestati, näeb selle eiramise korral ette sunniraha 2000 eurot. Politsei loodab, et inimesed, kes Eestisse sisenevad, mõistavad kohustust kodus olla ning suhtuvad sellesse vastutustundlikult.

Vastavalt antud korraldusele PPA-le, saab politsei teha kodus püsimise kohustuse tagamiseks pistelisi kontrolle, võttes inimesega otse ühendust. Samuti saame nõude täitmist kontrollida tavapärase töö, nt liiklusjärelevalve käigus.