Ettevõtted püüavad koondamistega oodata

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juht Anneki Teelahk sõnas, et suurematest koondamistest pole koroonaviiruse puhkemise ajal töötukassale veel teada antud. "Oleme ka ise ettevõtjatele öelnud, et kui vähegi võimalik, siis palun ärge kiirustage koondamisega. Riigilt tulevad abimeetmed töökohtade säilitamiseks. Aga eks neid koondamisi tuleb sellegipoolest," rääkis ta.

"Tulekahju kustutamise" toetus

Eesti töötukassa nõukogu ja valitsus on teinud otsuse eriolukorras töötasu hüvitamiseks kuni 70 protsendi ulatuses ettevõtetele, kel on käive langenud eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähemalt 30 protsenti.

See esimene abinõu on eelkõige selline tulekahju kustutamine. Anneki Teelahk

Teelahk ütles, et töötukassa toetuse avaldusi vastu ei võta, kuna käib selle detailide täpustamine ning infosüsteemi väljatöötamine ja testimine. "Meie eesmärk on aidata kõiki hättasattunuid. Püüame ettevõtjatele välja töötada võimalikult lihtsa lahenduse," sõnas ta, lisades, et see on esimene leevendus. "Kas see päästab kõiki ja kõike, aga see on lootus esimesel keerulisel hetkel, et ettevõte saaks teha plaane, kuidas edaspidi tegutseda. See on praegu selline tulekahju kustutamine."

Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juht Margus Ilmjärv märkis, et praegu ei ole peale turismiettevõtete teada teistest Ida-Virus tegevuse peatanud ettevõtetest. "Kuid paljudel on probleeme transpordiga, piiride ületamine on raske. Määramatust on palju, tarned ja müük on häiritud ning see võib ühel hetkel hakata kõvasti häirima igapäevast tegevust," ütles ta, lisades, et praegu pingutavad ettevõtted kõvasti selle nimel, et keegi töötajatest ei nakatuks, sest see võib mõnel juhul tähendada terve tehase seiskamist.

Samas loodab Ilmjärv Hiina põhjal, kus viiruse tipp on ületatud, et ka Euroopas ei kesta kõige akuutsem faas üle paari kuu. "Sellisel juhul aitavad riigi kavandatud abimeetmed ettevõtetel kindlasti sellest kriisist paremini läbi tulla," leidis ta.

Riigi toest on abi

"Kui riik tuleb appi ja aitab mingi osa kuludest kanda, siis olen riigile ainult tänulik," ütles Saka mõisa ja Sillamäel paikneva akude töötlemisettevõtte Ecometal omanik Tõnis Kaasik.

Kaasik otsustas nädala alguses 25 töötajaga Saka mõisa, kus on nii hotell, restoran, kui väike spaa, mai lõpuni kinni panna. "Saka mõisaga olime selles kriisis esimeses kaevikus ja saime pihta. Kui inimesi ei liigu, siis pole mõtet lahti hoida. Kõik töötajad olid mõistvad," ütles ta. Osa töötajaid saadeti puhkusele, osale jätkab ta palga maksmist. "Koondamisplaane ei ole, oleme nagu üks pere ning hoiame sel raskel ajal kokku ja saame üle."

Kuigi börsidel on metallide hinnad langenud, töötab ligemale 60 inimesega Ecometal normaalselt edasi. "Praeguse seisuga midagi hullu ei ole," sõnas Kaasik.

VKG sai kaks hoopi korraga

Üks Ida-Virumaa suuremaid ettevõtteid Viru Keemia Grupp pani eelmisel nädalal seisma ühe väikese 11 töötajaga õlivabriku, kuid kõik teised üksused, kaasa arvatud Ojamaa kaevandus ja viis õlitehast, töötavad tavapärases mahus. "Püüame vältida tootmisüksuste peatamist. Elame päev korraga ja jälgime hoolega turuolukorda," tõdes ettevõtte kommunikatsioonijuht Irina Bojenko.

VKGd on tabanud koroonaviiruse epideemia kõrval teise ränga hoobina nafta hinna järsk langus. "Suur osa meie toodangu müügist on kaitstud varem sõlmitud tulevikutehingutega. Õnneks olid vahepeal paremad ajad, finantsiliselt on seis tugev, aga keegi ei oska öelda, kui pikalt kriis kestab ja kui valusalt see lööb. Teated, mis maailmast tulevad, teevad kahtlemata murelikuks," rääkis ta.