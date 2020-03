"Kevadtorm" pagendatakse viiruse kartuses keskpolügoonile

Kaitseväe juhataja otsusega ei toimu õppus sel aastal varem planeeritud asukohtades Kesk-Eestis, vaid eelkõige kaitseväe keskpolügoonil. "Eesmärk on saavutada keerulisest olukorrast hoolimata väljaõppe sihid, kuid samas vähendada kokkupuudet tsiviilühiskonnaga," ütles kindralmajor Herem, kelle sõnul pannakse õppuse sisu paika 1. aprilliks. Ehkki välismaa sõduritele ei ole esialgu sisenemiskeelde, kuna tegemist on julgeoleku tagamise võimaldamisega, on rohkem kui tõenäoline, et liitlassõdurid sel aastal "Kevadtormil" ei osale, välja arvatud Eestis paiknev liitlaste lahingugrupp.

"Kevadtormil" ei osale sel aastal ka reservväelased, välja arvatud vabatahtlikult osalemiseks soovi avaldanud. Ettevalmistus "Kevadtormiks" hakkab nüüd toimuma eelkõige välitingimustes, nn metsalaagrites, kus hoitakse kõrvale asustatud punktidest. Selline õppevorm on väljaõppetsükli praeguses osas tavapärane. Väljaõppes keskendutakse peamiselt kompanii taseme tegevustele, üksuste koostöö võib jätkuda välitingimustes. "Ülemad on kohustatud kompaniivälised kontaktid miinimumini viima," lisas kaitseväe juhataja. "Peamiselt suheldakse sidevahenditega ja siseruumides läbiviidavad õppused on tühistatud."

Kaitseväe juhataja andis ka korralduse, mille kohaselt jääb nädalavahetusel kasarmusse üks tegevväelane iga kompanii kohta, et tagada igapäevane elukorraldus, tegelda toitlustamise muudatustega, erakorraliste väljalubadega ja vajadust mööda korraldada lisakarantiinid või inimeste isoleerimine. "Rõhutan veel kord, et erakorralistel asjaoludel saavad ajateenijad väljaloale, kuid peavad olema seal äärmiselt ettevaatlikud, et mitte haigestuda," ütles kindralmajor Herem.