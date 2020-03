Tiit Vähi Venemaa äripartner jätkab Narva-Jõesuus veekeskuse ehitust

Nooruse spaahotelli omanik on venemaalasest miljonär, Tiit Vähi kauaegne äripartner ja Sillamäe sadama kaasomanik, Andrei Katkov, kes selle hotelli rajamise eest pälvis 2014. aastal Ida-Virumaa aasta tegija tiitli.

Spaahotelli haldava OÜ Noorus ja seda kinnisvara arendava OÜ Termak Real Estate juhatuse liige Filipp Dolžkov rääkis Põhjarannikule, et veekeskuse ehitus jätkub üldisest väga keerulisest olukorrast hoolimata.

Filipp Dolžkov: "Nagunii saab see kriis varem või hiljem läbi ning siis peame keskuse avama."

"Meil toimub järgmisel nädalal erakorraline direktorite nõukogu, kus otsustame, kuidas jätkata. Esialgu ei plaani me peatuma jääda, sest nagunii saab see kriis varem või hiljem läbi ning siis peame keskuse avama," sõnas ta.

Plaani kohaselt on veekeskuse avamine kavas 2020. aasta oktoobris.

Dolžkov rõhutas, et tänu koostööle Rootsi partneritest arendajatega võetakse veekeskuses kasutusele kõige uuemad tehnoloogiad.

Praegu teevad objektil ehitustöid Eesti ehitajad ning tänu sellele on õnnestunud tööde graafikust esialgu kinni pidada.

Rahavarusid Dolžkovi sõnul esialgu on. Ehitust rahastab Venemaalt pärit omanik ning seega turismiteenuste turgu tabanud krahh nende projektile kriipsu peale ei tõmmanud. .

Alates 16. märtsist on spaahotell Noorus klientidele suletud. "Otsustasime seda aega maksimaalselt ära kasutada, et spaa ja restoran renoveerida ning ka tubades mõningane remont ära teha − hotell on ikkagi juba viis aastat vana," sõnas Filipp Dolžkov.