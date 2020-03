Türklasest jalgpallitreener manitses narvalasi koroonaviirust tõsiselt võtma

Cenk Özcan pöördus täna venekeelsele ERRi vahendusel Narva elanike poole. "See on väga tõsine asi, uskuge! Nädalavahetusel jooksin Narva jõepromenaadil ja mida ma nägin! Kogu Narva oli seal koos - tekkis tunne, et seal toimub fiesta. See ei ole sugugi hea. Praegu tuleb end hoida niipalju kui võimalik. Koroonaviirus on jõudnud Eestisse, aga Türgis, kust ma pärit olen, on sellesse surnud juba üle 30 inimese. Inimesed, see ei ole nali ja karantiin, ei ole sama, mis puhkepäevade veetmine! Praegu tuleb püsida kodus, aga mitte rahvamassi seas. Kui tahate treenida, tehke seda omaette, aga mitte üheskoos. Kui soovite, saadame teile ka treeningkavad," teatas ta.