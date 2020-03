Valitsus lubab kaubanduskeskustes lahti jätta vaid toidupoed ja apteegid

Uued piirangud avalikus kohas liikumisele, kaubanduskeskustele, meelelahutus ja söögikohtadele on järgmised:

* Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakuautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

* Alates 27. märtsist on suletud meelelahutuskohad (näiteks keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling, täiskasvanute klubid).

Peaminister Jüri Ratas ütles teisipäeva õhtul toimunud pressikonverentsil, et eraldiseisvad poed jäävad avatuks, aga seal kehtib reegel: inimesed liiguvad kas üksi või kahekesi maksimaalselt ja nende liikumise vahel peab olema kaks meetrit. Loomapoodide osas on neid kindlasti, kes on täna ka eraldiseisvad ja lemmikloomatoitu saab osta ka suurematest toidupoodidest, kinnitas ta.