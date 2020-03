Eriolukord volikogudes: Kohtla-Järve teeb e-istungi, Alutaguse jätab ära, Narva küsis abi õiguskantslerilt

Eelmisel nädalal pöördus Narva volikogu esimees Irina Janovitš õiguskantsleri poole, soovides teada, kas eriolukorra tingimustes on volikogu esimees kohustatud kuu aja jooksul kokku kutsuma volikogu istungi, kui seda nõuab vähemalt neljandik volikogu liikmetest. Just sellise taotluse esitasid opositsioonisaadikud 13. märtsil. Eelneval ööl oli valitsus koroonaviiruse leviku tõttu välja kuulutanud eriolukorra.

Opositsiooni esindav Katri Raik ütles, et nende taotlus oli seotud sooviga anda üle allkirjad, et suletaks linna rahastatav Narva Linnaleht. "Aga on selge, et me selles olukorras, mis praegu on, seda kategooriliselt ei nõua."

Siiski näeb Raik vajadust volikogul kokku tulla, sest eelmisel nädalal andis opositsioon sisse ka eelnõu, millega nähakse ette lasteaedades kohatasu küsimise peatamist.

Raigi sõnul ei pea aga volikogu liikmed füüsiliselt kokku tulema. "Tuleb leida alternatiivne võimalus volikogu kokkukutsumiseks. Kindlasti ei paneks ma vanemaid volikogu liikmeid kui riskirühma ohtu," ütles ta, lisades, et volikogul on selleks olemas ka tahvelarvutid, et saadikud saaksid kaugtöö vormis istungist osa võtta.

Õiguskantsleri vastus

Õiguskantsleri nõunik vastas Narva volikogu esimehe kirjale, et seadus näeb ette volikogu kokkukutsumist kuu ajal jooksul, kui seda nõuab vähemalt neljandik saadikuid, ning ka eriolukorra kehtimine ei anna võimalust istung edasi lükata.

"Nõustun Teiega, et iga inimene peab käituma mõistlikult, hoides enda ja teiste tervist. Volikogu liikmed saavad ja peaksid enda ja teiste tervise kaitseks istungil rakendama vajalikke ettevaatusabinõusid, näiteks vältima kätlemist, dokumentide käest kätte andmist, istuma üksteisest piisavalt kaugel jne. Volikogu saab vajaduse korral leida istungi pidamiseks sellise tööruumi, mis võimaldab inimestel olla üksteisest ohutus kauguses. Volikogul on võimalik seaduses sätestatud tingimustel kuulutada istung küsimuse arutelu ajaks kinniseks," seisab õiguskantseri nõuniku vastuses.

Rahandusministeeriumi soovitused Soovitame kohaliku omavalitsuse volikogu ja valitsuse istungite, volikogu komisjonide istungite või muude kohaliku omavalitsuse töövormide puhul vältida eriolukorra ajal füüsilisi kogunemisi. Kohalikel omavalitsustel on võimalik valida oma töö korraldamiseks vajalikud töövormid. Näiteks otsustada viia volikogu ja valitsuse istungeid läbi elektrooniliselt, kuulutada volikogu istung haiguste leviku tõkestamiseks kinniseks. Samuti on kohalikel omavalitsustel võimalik otsustada volikogu istungite ärajätmine märtsikuus, kui see on vajalik ja võimalik.

Narva volikogu esimees Irina Janovitš ütles Põhjarannikule, et märtsis volikogu kindlasti ei kogune ja sellest on saadikuid teavitatud.

"Järgmist istungit plaanime aprillikuusse ja praegu tegeleme selle ettevalmistamisega," lausus ta. Volikogu esimehe sõnul tõenäoliselt saadikuid istungiks füüsiliselt ühte ruumi kokku ei kutsuta. "Kaalume praegu elektroonilist menetlust," lisas ta.