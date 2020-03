Kaubanduskeskused lähevad reedest kinni

Ida-Virumaa suurimate, Narvas asuvate kokku ligemale 700 töötajaga Astri ja Fama keskuse tegevjuht Tarmo Kleimann ütles, et inimeste elu ja tervise säästmise seisukohast on kaubanduskeskuste sulgemine ainuõige otsus. "Ma väga loodan, et see aitab kaasa viiruse leviku pidurdamisele. Kuid ettevõtjatele on see äärmiselt suur pauk ja ma loodan, et valitsus mõtleb kiiresti välja ka mõistlikud leevendusmeetmed, juhul kui soovitakse ära hoida paljude ettevõtete pankrotte," lausus ta.

Kaup ostetud, müüa ei saa

Kleimanni sõnul vähenes nende keskuste külastatavus eriolukorra ajal tavapärasega võrreldes kaks ja pool korda. Käibe langused olid poodidel erinevad. "Poodnike olukord on väga keeruline. Uued hooajakaubad on sisse ostetud, kulutused tehtud, aga müügist oodatavat raha ei tule."

Ta märkis, et seni valitsuse lubatud palgatoetus on töökohtade säilitamise seisukohast suureks abiks. "Aga kui nüüd lähevad poed päris kinni, siis keeratakse ettevõtjate rahakraanid peaaegu täiesti kinni," ütles ta, lisades, et Narva keskused pakuvad oma klientidele, kel pole oma e-poodi, võimalust kaubelda astri.ee platvormi kaudu, et veidigi käivet teenida.

Jõhvi kaubakeskuse tegevjuhi Andrus Talsi sõnul läheb see maja reedel täiesti kinni, sest seal pole ei apteeki ega toidupoodi. Tema sõnul olid umbes pooled poed juba varem tegevuse peatanud, sest kauplemine oli peaaegu täiesti kokku kuivanud. "Mitmed poeomanikud rääkisid, et ostjaid liikus keskuses väga vähe, kõige rohkem võis näha vanureid, kes on praegu põhiline riskirühm ja peaksid olema kodus. Selles mõttes on see sulgemisotsus mõistlik, et inimesed asjata ei koguneks," ütles ta.

Eraldi sissepääsuga poed jäävad lahti

Talsi sõnul mõistavad ka poeomanikud seda otsust. "Otseselt keegi ei nuta. Aga tagasilöögid tulevad karmid. Ma arvan, et see keeld ei piirdu kahe nädalaga ja vähetõenäoline, et enne maikuud keskused uuesti lahti lähevad. Aga siis on juba paljude sisseostetud kaupade hea müügiaeg läbi," rääkis ta.

Peaminister Jüri Ratas ütles teisipäeva õhtul pressikonverentsil, et eraldiseisvad poed jäävad avatuks, aga seal kehtib reegel: inimesed liiguvad kas üksi või kahekesi ja nende liikumise vahel peab olema kaks meetrit.