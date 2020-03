Eesti Energia sai valitsuselt rohelise tule uue õlitehase ehitamiseks

Madalad õlihinnad peaks olema ajutised

Sutter teatas täna pressiteate kaudu, et Euroopa Liit on sügavas energiadefitsiidis ning eriti suur on Euroopas puudujääk just vedelkütuste osas, millest 90 protsenti imporditakse. "Eesti on Euroopas üks väheseid riike, kel on võimekus vedelkütuseid ise toota, ning leian, et see on suur väärtus. Seejuures kasutame tehnoloogiat, mille vastu tuntakse huvi globaalselt, ja seda teadmist oleme hiljuti ka eksportinud," märkis ta.