Opositsioon kukutas Lüganuse haridusreformi läbi

Põhjus haridusreformis

Silmakirjalik tegevus

Volikogu esimehe Dmitri Dmitrijevi sõnul on Reformierakonna fraktsiooni poolt, kes on pigem pooldanud jõulist haridusreformi, äärmiselt silmakirjalik see nüüd läbi kukutada. "See tähendab, et vähemalt kaks aastat minnakse koolidega edasi just sellisel kujul," ennustas ta, et enne järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi pole võimalik nüüd reformi ellu viia, sest liitumislepingu avamiseks ja muutmiseks ei ole ühel ega teisel poolel vajalikku arvu häält. "Selge on ka see, et leping on ajale jalgu jäänud ning ka arengukava näeb meil ette, et vajaduse korral tuleb koolivõrku puudutavad küsimused ümber hinnata," ütles ta.