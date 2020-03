Mäetaguse hooldekodus on koroonaviirus tuvastatud neljal elanikul ja ühel töötajal

Pühapäeva hommikul sai positiivse koroonadiagnoosi Alutaguse hoolekeskuse 89aastane elanik.

Terviseameti eestvõttel testiti Mäetagusel paikneva Alutaguse hoolekeskuses pühapäeval kõiki 103 elanikku ja 56 töötajat.

Esmaspäeva pärastlõunaks oli enamik testitulemusi teada: nakatunud on neli elanikku (neist kolm on haiglas, üks hoolekeskuses isolatsioonis) ja üks töötaja.

Kaht töötajat, kes pühapäeval kodus ei olnud, testitakse teisipäeval, ülejäänud 53 on terved.

Esmaspäeva pärastlõunal olid teadmata veel kaheksa hoolekeskuse elaniku testi tulemused.

Alutaguse hoolekodu on karantiinis juba 12. märtsi pärastlõunast.

"Külastused on keelatud, alguses lubasime elanikel õues käia, nüüd juba mõnda aega enam eriti mitte ja laupäevast alates peavad kõik oma tubades püsima," rääkis hoolekeskuse juht Kristiina Ets. "Toit lükatakse köögist käruga välja, hooldajad viivad selle edasi tubadesse; hooldajad on kaitseriietes ja need vahetatakse kohe ära, kui üks tuba on teenindatud."

Etsi sõnul on tehtud kõik, mis võimalik. Töötajad, kellel väikseimgi köha või nohu tekkis, jäeti kohe koju. Mõnedki neist on saadetud ka testima; kuni laupäevase esimese positiivse tulemuseni olid varasemad kõik negatiivsed.

"Oleme seda hoolega järginud ja minu isiklik arvamus on, et töötajatega see nakkus meie majja jõuda ei saanud," ei oska ta aimata, kuidas see siiski sinna pääses.

Terviseameti teatel on Ida-Virumaal koroonaviirus esmapäeva seisuga tuvastatud 19 inimesel.

Ajavahemikul 29.-30. märts laekus üle Eesti kokku 856 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust, millest 4 protsenti ehk 36 analüüsi osutusid positiivseteks, teatas esmaspäeva hommikul terviseamet.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (17) ja Harjumaal (8).

Kokku on Eestis tehtud enam 11252 testi, nendest 715 ehk 6% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (23%) ning vanusegruppides 40-49 eluaastat (10,5%) ja 50-59 eluaastat (10,5%).

Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 56 patsienti, 10 intensiivravil olevat inimest on kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 20 inimest ning surnud 3.

Maailmas on Hiinast levima hakanud koroonaviirusesse haigestunud enam kui 600 tuhat inimest, neist kõige rohkem Ameerika Ühendriikides (ligi 105 tuhat), Hiinas (enam kui 86 tuhat) ja Itaalias (enam 81 tuhat).

Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad krooniliste haigustega ja vanemaealised inimesed.

Riskirühmade kaitseks soovitab terviseamet: Rangelt on keelatud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise. Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata. Samuti tuleb lähinädalatel vältida hooldekodu elanike liikumist hooldekodude vahel ning hoiduda uute elanike vastu võtmisest. Hooldusvajadusega eakate puhul tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks.

Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses. Juhis on saadetud kõikidele hoolekandeasutustele. Sotsiaalkindlusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumipõhiselt olukorrale reageerima.