Sillamäe turuhoone avamine lükkub edasi

OÜ Aragats esindaja Araik Karapetjan ütles, et ehkki turgude tegevus ei ole Eestis keelatud, kui järgitud on kõiki profülaktikanõudeid, otsustasid nad uue objekti avamise paremate aegade ootuses edasi lükata. "Meil on kõik valmis, hoiame olukorral pidevalt silma peal ning niipea kui olukord riigis paraneb, kutsume müüjad ja ostjad oma keskusse."