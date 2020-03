Riik ostab Sillamäe tehaselt üle miljoni respiraatori

Kuni kümne miljonit eurot maksev tehing tähendab, et ettevõtte müüb riigile poole aastaga kokku 1,2 miljonit respiraatorit. Tehas teeb samal ajal ettevalmistusi tootmise kahekordistamiseks, et toota riigile kuni 100 000 maski nädalas, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Sillamäel asuva sertifitseeritud FFP3 maske tootva ettevõttega ühendust võtnud eriolukorra juht Jüri Ratase sõnul on tal hea meel, et nii oluline partner leiti kodumaalt. "Olen äärmiselt tänulik, et ettevõtjad olid valmis läbirääkimisi alustama kohe ning on riigi abistamiseks valmis oma toodangu kahekordistama".

Eriolukorra juhi sõnul leevendab tellitav kogus tervishoiuasutuste vajadusi märkimisväärselt. "Lisaks soovin tänada kõiki teisi ettevõtjaid, kes on oma valmisolekust riigile appi tulla märku andnud," sõnas eriolukorra juht.

Esfil Tehno AS teeb toodangu kahekordistamiseks koostööd Töötukassaga, et leida vajalik tööjõud. Lepingu läbirääkimistel oli Riigikantseleile toeks Riigi Tugiteenuste Keskus.

Pooleks aastaks sõlmitud lepingu maht on kuni 10 miljonit eurot ja sellel on kolm osapoolt: Esfil Tehno AS korraldab tootmise, Corpowear OÜ logistika ning Riigikantselei esindab riiki. Vajadusel lepingut pikendatakse.

Esfil Tehno põhitegevus on lausriidest mikro- ja nanokiududest filtermaterjale. Enne koroonaviiruse levikut valmistas firma väike tsehh 500 kaitsemaski päevas, eelmisel nädalal oli toodang maht kasvanud juba 6000ni.