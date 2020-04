Narva hooldekodu viie elaniku testid olid positiivsed, juhtkond ei välista eksitust

Hooldekodu juhataja Tatjana Stolfat ütles Põhjarannikule, et tegu võib-olla eksitusega, kuid kordusproovide selgumise ajaks on need postiivse prooviga viis elanikku, ülejäänutest isoleeritud ja hooldekodu täidab kõiki terviseameti poolt seatud nõudeid. Juhataja sõnul ei ole neil viiel elanikul ilmnenud koroonaviiruse sümptomeid.

Stolfat kahtleb positiivsete proovides, kuna need eakad inimesed, kel viirus tuvastati, asuvad hooldekodu eri osades ega puutu omavahel kokku ning osad neist on ka piiratud liikumisvõimega. "Ma mõistan, et selle viiruse puhul võib kõike ette tulla, aga tundub ebaloogiline, et just need inimesed nakatusid," sõnas ta.