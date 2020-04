Jõhvi tegi õpilaste toitlustamises kannapöörde

Tellijale

Viimastel päevadel on vallavalitsuse poole pöördunud Jõhvi põhikoolide hoolekogude esimehed, sotsiaaldemokraadid ja nii volikogu opositsiooni kui koalitsiooni kuuluvad saadikud. Pöördumiste sõnastus on olnud erinev, aga mõte üks: Jõhvi on sotsiaalteenistuse kaudu toitu jagades liialt piiranud õpilaste ringi ning vajadus selle järele on palju suurem.