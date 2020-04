Prokuratuur: Narva linnajuhtide kuriteoteadet opositsiooni suhtes ei võeta menetlusse

Linnapea Aleksei Jevgrafovi ja volikogu esimees Irina Janovitši poolt aprilli alguses prokuratuurile esitatud teate kohaselt olid mitu petitsioonil olnud allkirja võltsitud, mõned isikud aga olid dokumendi allkirjastanud nii interneti teel kui ka paberil. Narva võimude meelest edastas opositsioon sihilikult valeandmeid. "Meil on alust oletada, et vähemalt 30 allkirja on võltsitud," sõnas Janovitš venekeelsele ERRile .

Kuriteo tunnused puudusid

Ta kinnitas, et edasi on võimalik pöörduda riigiprokuratuuri. Just seda Jevgrafov ja Janovitš ringkonnaprokuratuurist eitava vastuse saamise korral ERRi uudiste teatel teha plaanisidki. "Meie hinnangul on olemas kõik tunnused selleks, et juurdlust alustada," kinnitas volikogu esimees.