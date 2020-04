Väikeettevõtjad valdadest abi ei küsi

Alutaguse vallavalitsus on neli oma väikeettevõtjat eriolukorra lõpuni rendi tasumisest vabastanud. Kolm Mäetagusel, ühe Iisakus.

"Ega meil ei ole selliseid võimalusi aidata nagu riigil; pigem on endal mure, et valla eelarve on vähenemas," sedastas vallavanem Tauno Võhmar.

Need neli ettevõtjat said vabastuse avalduse alusel.

"Rohkem pole keegi sellise palvega pöördunud, nii et seni pole tulnud kellelegi ära öelda," märkis Võhmar.

Abi on küsinud ka koolibussi teenust osutav firma, kellel praegu arusaadavalt tööd ei ole. Kas ja mil moel oleks vallal võimalik aidata, hakatakse lähiajal arutama.

Pöördumisi arutatakse

"Selge, et kõik teenindusettevõtted on hädas. Turismiettevõtted said esimesena laksu kätte, juuksurid, kosmeetikud, kohvikud ja muud väiksemad kohe järgmisena. Ei oska välja mõelda, kuidas vald neid toetada saaks. Mingeid tooteid või teenuseid osta? Ehitused ja muu selline käivad ju kõik riigihangete kaudu, me ei saa kohalikke firmasid eelistada. Metsa- ja põllumajandusega vald ei tegele. Reageerime võimalikult paindlikult, kohe, kui mingi teema tekib," lubas Võhmar

Viktor Rauam: "Vald on ju seotud hankemenetlustega, päris otse kellelegi teenust ostes appi minna ei saagi."

"Üks pöördumine on tulnud reklaami teemal − et reklaamitasud mingil perioodil peatada −, aga seda alles hakkame arutama," ütles Toila vallavanem Eve East. "Arutame kõiki pöördumisi, kui neid tulema peaks; seni pole rohkem olnud."

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ütles, et seni on valla poole − esialgu küll vaid suusõnal volikogu esimehe poole − pöördunud üksnes Kiviõli seikluskeskus.

"Neil on tõepoolest olukord kehv olnud, nii olematu talve kui nüüd ka koroona tõttu. Aga kohustused on ju peal, projektide kaudu saadud toetused ja… Kõik tahab tegemist ja maksmist."

Ülejäänud suuremad ja väiksemad ettevõtjad kasutavad ellujäämiseks vallavanema hinnangul ilmselt neid võimalusi, mida riik praegu pakub.

"Väikesed tegijad istuvad kodus, sest kliente ei ole; mõni on jätnud palgad ja maksud maksmata. Kui üldse, siis saaks vald ehk kedagi toetada mingite teenuste tarbimise kaudu, aga praegu ei oska küll öelda, millised teenused need olla võiksid. Vald on ju seotud hankemenetlustega, päris otse kellelegi teenust ostes appi minna ei saagi. Ja eks ka valda ootavad ees negatiivsed eelarved."

Investeeringuplaane veel ei muudeta

Kavandatud investeeringute ärajätmise või edasilükkamise plaane üheski neist valdadest praegu veel ei arutata.

"Siiamaani ei ole midagi ära jätnud ega edasi lükanud, aga veel pole ka ettekujutust, milliseks eelarve tegelikult kujuneb," ütles Rauam.

"Praegu veel investeeringuid üle ei vaata," kinnitas Eve East.