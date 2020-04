Pärast eriolukorra kehtestamist ja riigipiiride sulgemist on Eestis mustal turul salakaubana müüdava Venemaa odava bensiiniga kitsas käes, veokitest väljapumbatavat diislikütust aga saab garaažides endiselt, nagu ka salasigarette.

Seda, et "bensiiniga kitsas käes on", rääkis üks Ida-Virumaa arvukatest salakaubana sisseveetava kütuse müüjatest. See-eest on endiselt müügil nii odav diislikütus kui ka odavad sigaretid.