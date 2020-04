Riik otsustas plaanilise ravi taastada, haiglad pole veel valmis

Tellijale

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov kinnitas läinud pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et alates teisipäevast on tõepoolest plaanis alustada järk-järgult plaanilise töö taastamist Eestis. "See protsess ei ole väga kiire. Me peame teadma, kus me praegu oleme. Tegemist on ikkagi epideemia tipuga, mis tähendab, et me peame lähenema ettevaatlikult," märkis ta.