Ida-Viru keskhaiglas hakkavad esimesed plaanilised vastuvõtud toimuma ilmselt juba järgmisel nädalal, kuid on tõenäoline, et suur osa vastuvõtte käivitub tuleva kuu alguses.

Ligi 7000 Ida-Viru keskhaigla patsienti on eriolukorra ajal saanud teate, et nende vastuvõtuaeg on edasi lükatud, ja inimestel palutakse varuda kannatust, kuni haigla nendega uue aja suhtes ise ühendust võtab.