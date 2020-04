Lüganusel toimus võimupööre - Keskerakond jäi võimust ilma

Dmitrijevi tagandamise poolt hääletanud reformierakondlasest volikogu liige Tiit Kuusmik sõnas, et suure tõenäosusega läheb ka Rauami umbusaldamine läbi, sest samad kümme saadikut pole rahul ka Rauami tegevusega.

Lüganuse võimud sattusid üleriigilise tähelepanu alla mullu detsembris seoses Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu ametist vallandamisega, mis tekitas suurt pahameelt ja mõistmatust kohalikus kogukonnas. Volikogu opositsioon võttis juba tookord ette võimupöördekatse, kuid siis see ebaõnnestus.

Keskerakonna jaoks on tegu järjekordse kaotusega Ida-Virumaal. Pärast viimaseid kohalikke valimisi on Keskerakond võimul olnud nii Narvas, Narva-Jõesuus kui Lüganusel, kuid tänaseks on kõigis neis omavalitsustes võim käest libisenud.