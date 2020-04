Jüri Ratas: uue õlitehasega on paratamatult seotud riskid ja ohud

Jüri Ratase sõnul ei söanda ei tema ega keegi teine anda praegu kolme tilka verd selle eest, milline on nafta hind viie või kümne aasta pärast, aga uus õlitehas on vajalik Eestile nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes.

Peaminister Jüri Ratas tunnistas esmaspäeval riigikogus, et Ida-Virumaale uue, ligemale 300 miljonit eurot maksva õlitehase rajamine on riskantne ettevõtmine, aga see on Eesti jaoks vajalik nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes, et piirkonnas säiliksid head töökohad.