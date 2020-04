Tellijale

Saatuse irooniana on Kiviõli Keemiatööstus just tänavu aprillis tegemas tootmisrekordit, sest õlitootmine on õnnestunud paremini käima saada kui kunagi varem. Aga sellel edul on kibe maik, sest raske kütteõli hind langes teisipäeval juba alla 100 euro tonni kohta.