Niina Neglason (esiplaanil) ja Tiiu Sepp on kogu kohtuliku uurimise aja oma süüd eitanud. Ka prokurör on protsessi käigus süüdistust oluliselt koomale tõmmanud. Nüüd on kohtul aeg otsustada.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik