Suri Maret-Mai Otsa-Višnjova

Omaaegne koondisekaaslane Aime Kraus-Tobi on meenutanud, et Maret-Mai oli Eesti korvpallipubliku lemmik. "Köitsid tema võluvalt naiselik olek, siiras naeratus ja meisterlik mäng. Naiskonnaliikmete hulgas oli ta tagasihoidlik, kindlate veendumustega, alati heasoovlik, konflikte vältiv kaaslane," meenutas ta, lisades, et lisaks oskustele palliplatsil oli tal loomupärane kunstianne. "Tema linoollõiked, akvarellid, pisiplastika ja eksliibrised pälvisid esikohti taidluskunstnike näitustel ning said kiitvaid hinnanguid spetsialistidelt."