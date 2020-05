Jõhvi vana raudteejaam on nukralt oma saatust oodanud juba aastaid ning selle korrastamise võimalust on liiga armetu seisukorra tõttu vahepeal peetud isegi võimatuks, ent ehitusekspertiis selgitas, et hoone põhikonstruktsioonid on korras ja ka hallitust hoones pole.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik