Narvas Astri ja Fama keskust juhtiva Tarmo Kleimanni sõnul pole talle seni ükski pood pankrotist teatanud. "Üksikud ettevõtjad, kel on Narvas mitu poodi, on andnud teada, et jätavad kulude kokkuhoiu nimel ühe poe kinni," rääkis ta.

Samas tõdes Kleimann, et kaupluste olukord on keeruline. "Riidekaupmeestel on laod täis − kogu kevadkaup on müümata. Kõigil ei ole sellises olukorras vaba raha suvekaupade ostmiseks," rääkis ta.