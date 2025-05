KÜSITLUS Mida vajab iga ema?

Foto: Peeter Lilleväli Aleksandr Gurjakov, pensionär: Kõige tähtsam on tervis. Et ka lapsed terved oleksid ja nende elus kõik hästi läheks. Ilmselt ma ei eksi, kui ütlen, et väga oluline on tähelepanu: lihtsalt helistada, rääkida, tähtpäevade puhul õnnitleda...

Foto: Peeter Lilleväli Marina Fokina, sporditreener: Õnnelikku ja tervet last. Minul on neid kolm − kolm mu silmatera. Emale on oluline, et lapsed teda mõistaksid, ehkki erinevad põlvkonnad ei pruugigi ühel lainel olla. Meie peres ühiseid huvisid jagub, näiteks armastame me kõik sporti. Praegu kuuled sageli inimesi ütlevat: andestage oma vanematele üks või teine asi... See ei ole õige, need on võltsid sõnad. Tuleb oma vanemaid lihtsalt armastada ja austada.

Foto: Peeter Lilleväli Linda Raak, pensionär: Kõige suurem soov on see, et lapsed oleksid ema kõrval. Et saaks vajadust mööda üksteist aidata. Iga ema ootab tähelepanu. Mul on kaks last ja kaks lapselast, olen nende üle uhke ja õnnelik − nemad mind tähelepanuta ei jäta.

Foto: Peeter Lilleväli Mihhail Tuzov, pensionär: Kõige tähtsam on armastus. Varsti on emadepäev ja lapsed õnnitlevad muidugi oma ema, kuid ei jäta teda tähelepanuta ka muudel päevadel − soov helistada, rääkida, kohtuda ei sõltu pühadest. Ma ise rõõmustan emadepäeval oma laste ema − hoolitsen tema eest tavalisest rohkem.