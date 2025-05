MAIT SEPP Ajalugu ei tohiks olla põhjus, miks tänaval teise inimese prille lõhkuda

Oma perekonna tegelikku lugu on tähtis mäletada, sest on palju poliitilisi jõudusid, kes püüavad meile selgeks teha, et just ühes või siis hoopis teises mundris sõdinud vanaisad olid need kõige õigemad mehed. Ühes teatud riigis on "õigest mundrist" lausa kultus tehtud. Jättes mugavalt märkamata, et sajad tuhanded kaasmaalased võitlesid hoopis teisel pool rinnet.