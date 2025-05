NÄDALA KUJU Maria Smorževskihh-Smirnova

Smorževskihh-Smirnova on olnud pikalt pinnuks silmas piirilinna venemeelsetele, kes on teda tema põhimõttekindluse tõttu ähvardanud ja hirmutanud, püüdnud teda kohalt kangutada ning süüdistada ajaloo võltsimises. Ent ta on ajanud kindlalt oma asja, et Narva muuseumist saaks mäluasutus, mis räägiks linna ajaloost ausat, kuigi kohati väga valusat ajalugu. Seda pole ise Narvas elades kuigi lihtne teha, vähemalt vajab see mehisust ja julgust. Nagu ka näiteks juba kolmandat aastat jätkuv aktsioon, kus Vene propagandaüritusele vastatakse Putinit sõjakurjategijaks nimetava plakatiga Venemaa-poolsel kindluseseinal.