Saksamaa ärimehe võlgades firmad teatasid Narvas 157 inimese koondamisest

Suurkoondamistest andsid teada firmad "MP & Partners Engineering", "MICRO- FIX", "PM-TITANIUM" и "TMT-FASTENERS". "Need neli ettevõtet koondavad kokku 157 töötajat," kinnitas töötukassa pressiesindaja Jekaterina Kalinitševa. Pienkowskil on Narvas ka viies ettevõte, "PI ENGINEERING", kus on äriportaali teatmik.ee andmetel vaid kaks töötajat.

Teadaolevatel andmetel peaks neis neis ettevõttes kokku olema ligeamale 200 töötajat.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk sõnas, et esialgu on töötukassale laekunud vaid suurkoondamise eelteade ja üksikasjalikum info peaks tulema pooleteist kuu jooksul. "Karta on, et see pole viimane suurem koondamine piirkonnas," ütles ta.

64aastane Pienkowski alustas Narvas äritegevust 1993. aastal ja tema ettevõtted on seal spetsialiseerunud titaanist meditsiinitoodete valmistamisele, näiteks meditsiiniskalpellide terad, implantaatide detailid ja kinnitusosad jne. Samuti toodeti Narvas autotööstuse varuosi, näiteks Audi ja Lamborghini piduriosi.

Pienkowski endalt või tema ettevõtete esindajatelt kommentaare saada ei õnnestunud.

Tema Narvas asuvate äride suhtes on esitanud pankrotiavaldused Luminori pank. Riigimaksude koguvõlg ulatub üle nelja miljoni euro, võlad on ajatamata.

Põhjarannik uuris veebruaris maksu- ja tolliametist, miks on riik lasknud niivõrd suurtel võlgadel koguneda, kuid amet keeldus seda selgitamast. "Ma ei saa kommenteerida, miks konkreetsetelt ettevõtetelt makse varem ei nõutud," ütles maksu- ja tolliameti kommunikatsioonijuht Gea Otsa tänavu veebraris viidates maksusaladuse kaitsele.

"Saame vaid kinnitada, et pankrotiavaldust ei esita pank kunagi kergel käel ning enne proovime alati olukorda lahendada muudel viisidel," sõnas tookord Luminori avalike suhete juht Karel Hanni.

Tänavu veebruaris kinnitas Pienkowski abi ja esindaja Narvas Diana Bis Põhjarannikule, et tootmine käib tavapäraselt ja kõik probleemid saavad lahendatud. "Me suhtume raskustesse mõistmisega," kinnitas ta. "Ma võin öelda, et ta [Pienkowski] hüppab või pükstest välja, et teha nõnda, et kõik oleks hästi."

Pienkowski firmade ajutine pankrotihaldur Svetlana Pilden ei nõustunud ettevõtete olukorrast rääkima.

Viru maakohtu esindaja kinnitas, et kolme firma osas tehakse otsus, kas kuulutada pankrot välja või mitte, 1. juunil ja ühe osas 10. juunil ning ühe puhul pole kuupäev veel teada.

Alates tänavusest kuulub Pienkowski viie firma juhatustesse ka jurist Janno Saar, kes esindab õigusbürood "Viirma & Saar", mis osutab muuhulgas ka firmade likvideerimise teenuseid.

Pienkowski registreeris tänavu 28. aprillil äriregistris uue ettevõtte: osaühingu "Panta Rei", mille põhiliseks tegevusalaks on samuti meditsiiniinstrumentide tootmine.

Pienkowski ettevõtete toodang on maailmas tuntud kaubamärgi Trinon Titanium all. Trinon Titanium GmbH peakontor paikneb Saksamaal Karlsruhes. 2015. aastal töötas tema Narva ettevõtetes ligikaudu 300 inimest.