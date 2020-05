Jõhvi põhikool võib ehituse ajal mahtuda ühte vahetusse

Maria Laanemäe märkis, et põhikooli uues majas kasutatakse palju avatud õpperuumi lahendust ja seda on võimalik hakata juba asenduspindadel rakendama, nii et kõik õpilased saaksid alustada oma koolipäeva hommikul.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik