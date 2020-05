Vene õppekeelega lasteaiad ja esimest korda ka koolid saavad taotleda haridus- ja teadusministeeriumilt raha, et palgata rühma või klassi eestikeelne õpetaja, kes töötaks kõrvuti venekeelsega.

Katseprogramm, mis on toonud professionaalsed eestikeelsed õpetajad vene õppekeelega rühmadesse, on kestnud kaks aastat. Tänavu on sellega võimalik alustada ka algklassides.