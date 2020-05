Kohtla-Järvel hakkavad õpilasmalevad tööle ilmselt ka tänavu suvel

Kohtla-Järve noortekeskuse direktori Alissa Linteri sõnul on linnavõimud taas valmis õpilasmalevate tegevust toetama, eraldades vajalikud summad töötasudeks. Möödunudaastane kogemus näitas, et linna hüvanguks tehtav töö on hea viis noori aktiivselt tegutsema panna ning pakkuda neile ühtlasi võimalust endale veidi taskuraha teenida.