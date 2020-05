Arstid on tasapisi oma tavalise töörežiimi juurde naasmas

Ida-Viru keskhaigla arstid ütlevad, et ehkki nad on järk-järgult oma tavapärase töörütmi juurde naasmas, viibivad nad endiselt siiski ooterežiimil, kuna võimalik on koroonaviiruse teine laine. Esimesest lainest rääkides ei varja nad, et on olnud nii hirmus kui ka raske.