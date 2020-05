VKG koondas 35 inimest

VKG personalijuht Tea Allikmäe ütles, et kuna vedelkütuste hinnad on maailmaturul langenud, siis tuleb optimeerida kulusid ja tootmist kõigis kontserni ettevõtetes. "Meie ettevõtted on omavahel seotud: kui ühes kohas natuke koomale tõmbame, siis puudutab see enamasti ka teisi," selgitas ta, tuues näiteks märtsis-aprillis toimunud paarikümne inimese koondamise ühe vanema väikese Kiviteri õlivabriku sulgemise tõttu.

Ta lisas, et suuremaid koondamisi ja ühegi üksuse sulgemist praegu kavas pole. Ta tõi esile, et kui Ojamaa kaevanduses koondati 18 inimest, siis 485 jätkab seal praegu tööd. "Jälgime olukorda turul ja tegutseme samm-sammult. Nii kipub olema, et headel aegadel võetakse inimesi tööle väikese varuga rohkem, kui vaja ongi, aga kui on kehvemad ajad, siis tehakse tööd nii vähestega, kui on hädavajalik," sõnas ta.