Kõlaritootja Audes laiendab Jõhvis tootmist

Audes LLC omaniku Igor Tjurini sõnul on ettevõte kasutanud majanduskriise investeeringute tegemiseks alates 1990. aastatest. "Juba eelmise aasta augustis sai selgeks, et maailma majandus on liikumas uue kriisi suunas. Kriis on mõjutanud ka meie tootmist ja töötajate koormus on langenud. Oleme kaasanud ajutiselt tööta jäänud inimesi uue hoone ehitustöödel. Seega on aeg teha algust selliste tegevustega, mille puhul saavad enamiku tööst ära teha meie oma inimesed. Nii väldime kärpeid ja koondamisi ning vähendame ettevõtte arenduskulusid," selgitas Tjurin.