Narva-Jõesuu lükkas ranged kokkuhoiumeetmed sügisesse

Narva-Jõesuu linnavolikogu arutab 27. mai istungil koroonaviirusest tingitud kriisi tagajärgede valguses vajalikke eelarvemuudatusi, mille linnavalitsus on ette valmistanud. Linnapea Maksim Iljin täpsustas, et muudatusi tehakse esialgu vaid käesoleva aasta investeeringute puhul.

"Plaanisime esitada miinuseelarve juba järgmisele linnavolikogu istungile, mis on kavas juuni lõpus. Ent pidanud rahandusministeeriumiga nõu ning esitanud neile kõik meie tänavuse aasta eelarve osad, aga ka finantskaotuste võimalikud stsenaariumid, otsustasime sündmustega mitte kiirustada ning lükkasime võimaliku miinuseelarve arutelu sügise algusesse, mil 2020. aasta kolme esimese kvartali jooksul kantud võimalikud kahjud on meile juba selged," kommenteeris Iljin.

Rakendavad operatiivmeetmeid

Ühe operatiivse kriisivastase meetmena on Narva-Jõesuu võimud Iljini sõnul juba kehtestanud isikliku sõiduvahendi kasutamise piirangud nii linnavalitsuses endas kui ka allasutustes. Samuti on loobutud paljudest kavas olnud remonditöödest.

"Kuna mais ja juunis linnas toimuma pidanud peod ja üritused jäävad ära, hoiame selle pealt eelarves kokku väikese summa. Vaatasime uuesti üle linna territooriumide korrashoiu lepingud ja muutsime ka välisvalgustussüsteemide tööde tingimusi ning tänu sellele tekkis samuti lisakokkuhoiuvõimalus. Kokkuhoid võib olla ligikaudu 30 000 eurot. Arutame meie munitsipaalobjektide kehtivaid rendilepinguid, mille pealt tahame kokku hoida kuni 50 protsenti rendi kogumaksumusest, mis praegu on 125 000 eurot," rääkis linnapea, täpsustades, et praeguseks on juba leitud võimalused ligikaudu 160 000 - 180 000 euro eelarveraha kokkuhoidmiseks.