Jõhvi võimutüli klaarima tulnud Repinski tõmbas Keskerakonna innule pidurit

Vähemalt osa Keskerakonna fraktsiooni liikmeid on avaldanud soovi tagandada ametist keskerakondlasest vallavanem Max Kaur. Selle aktiivsed pooldajad on olnud fraktsiooni liikmed Allan Mänd ja Arthur Seppern, kes pidasid selleteemalisi kõnelusi ka koalitsioonipartneri Jõhvi − Meie Kodu liidri Nikolai Ossipenkoga. Seppern on Põhjarannikule rääkinud, et põhimõtteliselt pooldavad vallavanema väljavahetamist kõik tema juhitava keskfraktsiooni 5 liiget.